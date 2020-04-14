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Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parayla katıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 yaşındaki Ömer Faruk Özdemir (11) kumbarasında biriktirdiği 160 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:00
Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parayla katıldı
İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde 11 yaşındaki Ömer Faruk Özdemir (11) kumbarasında biriktirdiği 160 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Merkez Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Özdemir, televizyonda akranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışta bulunduğunu gördü.
Bunun üzerine Özdemir de kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamaya karar verdi.
Kemalpaşa Vefa Sosyal Destek hattını arayarak durumu ileten Ömer Faruk Özdemir, kumbarasında biriktirdiği 160 lirayı evine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Polis ekipleri de Ömer Farik Özdemir'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, hediye verdi.
Özdemir, "Kumbaramdaki paraları 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamak istedim. Bundan dolayı mutluyum. Anneme ve babama da böyle bir konuda bana yardımcı oldukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Özdemir'in vatan ve toplum meselelerine duyarlı yetişmesine katkı sağlayan ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Faruk Özdemir, Kemalpaşa, İzmir, Güncel
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