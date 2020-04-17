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Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı

Malatya'da bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı.

17.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:13
Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı
Malatya 'da bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye 'm" sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki parasını bağışladı.

9 yaşındaki Sude Nur Avcı'yı evinde ziyaret eden Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, küçük kızı tebrik etti.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler sürmeye devam ediyor. Kampanyaya bir destekte, 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sude Nur Avcı'dan geldi. Nur Avcı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in aracılığıyla kumbarasında biriktirmiş olduğu parayı kampanyaya bağışlayarak, örnek bir davranışa imza attı. Battalgazi ilçesinde oturan ve aşçılık yapan Fikret Avcı'nın kızı Sude Nur'u evinde ziyaret eden Başkan Güder, bu davranışından dolayı minik kızı tebrik etti.

Sude Nur'un kumbarasından 118 lira 50 kuruş çıktı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i kapıda kolonya ile karşılayan minik Sude Nur'un heyecanı gözlerinden okunurken, minik kız Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı kumbarayı Başkan Güder'e verdi. Durum karşısında bir hayli duygulanan Başkan Güder, "Senin Allah'ına gurban" diyerek, minik kızdan aldığı kumbarayı beraberindeki yetkililere teslim etti. Kumbarası ile birlikte birde küçük bir not yazan Sude Nur, "Türkiye olarak biz bize yeteriz" yazdı. Yetkililer, minik kızın kumbarasını açarak içerisindeki 118 lira 50 kuruş çıkan parayı tutanakla teslim aldı. Ekipler, aldıkları parayı banka şubesindeki "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" hesap numarasına yatırdı.

Sude Nur'un örnek davranışından dolayı tebrik eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Özellikle böyle bir evlat yetiştirdikleri için annemizi ve babamızı tebrik ediyorum. Annelerin toplumda ne kadar önemli olduğu, evlatlarımızın yetişmesinde ne kadar katkısı olduğunu burada yaşıyoruz. Anne toplumun geleceğini inşa etmek demektir. Toplumumuza bu güzel yavrularımızı, geleceğimizi kazandırdığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu hassasiyetin ve bu duyarlılığın devamını diliyoruz. Ben tekrardan Sude Nur'u kutluyorum. 'Biz bize yeteriz' diyorum" dedi.

Sude Nur: "Herkes kampanyaya yardım etsin"

Herkesi bu kampanyaya yardım etmesi gerektiğini belirten Sude Nur, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu "Biz bize yeteriz" kampanyasını gördüm. Kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bende Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teslim etmek istiyorum. Bu kampanya başladığı için çok mutlu oldum. Herkesin başlatılan bu kampanyaya yardım etmesini istiyorum" İfadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Malatya, Türkiye, Güncel
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