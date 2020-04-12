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Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı

Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

12.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:30
Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasını bağışladı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan Çelik ailesinin 9 yaşındaki kızı Betül Nur, kumbarasında biriktirdiği 523 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. İlkokul öğrencisi Betül Bur Çelik kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ailesine söyledi. Betül Nur'un bu isteği üzerine babası yetkililere ulaştı. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan gelen görevliye süslediği kumbarasını veren Betül Nur, "Herkes bağış yapsın" dedi. Milli Dayanışma Kampanyası’na kumbarasını bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Genel
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