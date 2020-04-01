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'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi

'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.

01.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:26
'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.
Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlamasıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazan Aydın, kampanyaya maddi ve manevi destek vereceğini de söyledi. Aydın, "Bugün birlik ve beraberlik günü. Bugün yardımlaşma günü. Benim sanatçı dostlarımdan ve iş adamları dostlarımdan ricam; bu kampanyaya lütfen destek olalım. Ben de maddi ve manevi desteğimi sunuyorum. Lütfen evde kalın. Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmak için evde kalın" dedi.
Aydın Aydın'ın bağlamasıyla çalıp, söylediği 'Biz bize yeteriz' şarkısının sözleri, şöyle:
'Biz bize yeteriz
Biz bize yeteriz
Biz bize yeteriz Allah'a hamdederiz
Komşumuz aç dururken
Biz ne güne bekleriz
Gelir geçer bugünler
Yarınlar bizi bekler
Dünyada hiç kalmasın
Fakir ve çaresizler
Biz bize yeteriz
Biz bize yeteriz
Komşumuz aç dururken
Biz ne güne bekleriz' ’Milli Dayanışma Kampanyası’na şarkı yazarak, destek verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, Güncel

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'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi
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