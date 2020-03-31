Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, "Şu anda yaptığımız olay, aslında aldığımız tedbirlere ilave olarak bir ve beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteren bir semboldür." değerlendirmesinde bulundu.Oktay, TRT'deki canlı yayına telefonla bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla dün başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Oktay, karantinadaki hastalara da acil şifalar temenni etti.Oktay, Türk milletinin birlik ve beraberliğine dikkati çekerek, "Türkiye olarak çok farklı bir milletiz. Normal zamanlardaki birlik ve beraberliğimiz ayrı bir olay ama başımıza bir şey geldiği zaman dimdik durmasını, bir ve beraber olmasını, tek yumruk olmasını bilen bir milletiz." dedi.Bunun örneklerinin birçok kez görüldüğüne işaret eden Oktay, "Koronavirüs salgınında da aynı şeyi yapıyoruz. Çin'de başlar başlamaz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü tedbiri almaya başladık ve hiçbir paniğe yer vermeden şu anda dahil gereken tüm tedbirleri aldık. Şu anda yaptığımız olay da aslında aldığımız tedbirlere ilave olarak bir ve beraberliğimizi, dayanışmamızı gösteren bir semboldür." ifadelerini kullandı.Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde dünyaya örnek olacak şekilde tüm alanlarda gerekli tedbirlerin alındığının altını çizerek, "Bu kampanya, herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğundan dolayı yapılan bir kampanya değil. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu kampanya, bir ve beraber olduğumuzu yani 100 yıl önce, 500 yıl önce ne isek, 10 yıl önce, bir ay önce ne isek şu anda da aynı şekilde her türlü şartta bir ve beraber olduğumuzu ve dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermesi açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.Oktay, kampanyayı tüm bakanlarla desteklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımızdan da arzumuz, gerek 8119'a SMS göndererek gerek kamu bankalarındaki hesaplara güçleri yettiği kadar katkı vererek, bu birlik ve beraberliğin sembolü olmaları, bir ve beraber olarak tarih yazmaları önemli. Biz elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Bu virüsü de bu sıkıntıyı da hep birlikte bir ve beraber olarak çok güçlü bir şekilde atlatacağız. Bu süreci, çocuklarımıza, birlik ve beraberlik örneği bırakacağımız bir dönem olarak hatırlayacağız."Fuat Oktay, konuşmasının sonunda vatandaşlara "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA