Milli Dayanışma Kampanyası’nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor. Salgınla mücadelede tek yürek olunurken, kampanya kapsamında şu ana kadar toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı.

"KORONA" YAZ 8119'A SMS AT, 10 TL'LİK DESTEĞİN OLSUN

Kampanyaya direk banka hesapları üzerinden bağış yapmanın yanı sıra SMS ile de destek olunabiliyor. SMS ile bağış yapmak isteyenler "Korona" yazıp 8119'a kısa mesaj atıp kampanyaya 10 TL'lik katkıda bulunabiliyor.

SMS İLE 29 MİLYON 926 BİN LİRA TOPLANDI

Kampanyaya SMS atarak destek olanların sayısı şu an için 2 milyon 992 bin 669. SMS ile toplanan bağış miktarı ise 29 milyon milyon 926 bin 690 TL.

EN BÜYÜK DESTEK MERKEZ BANKASI'NDAN

Kampanyaya en büyük desteği yapan kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Merkez Bankası Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon liralık bağış yaptı. Merkez'i 62 milyon 300 bin liralık bağış ile Ziraat Finans Grubu takip etti.

Kampanyaya en büyük desteği yapan diğer kurumlar ise şöyle:

- Halk Bankası: 56 milyon TL

- VakıfBank: 50 milyon TL

- Türk Telekom: 40 milyon TL

- Eti Bakır: 24 milyon TL

- TİSK Mikrocerrahi Vakfı: 20 milyon TL

- Cihan Kamer: 13 milyon TL

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

- MAPA İnşaat: 10 milyon TL

- Altıntepe Madencilik: 10 milyon TL

- Koza Altın İşletmeleri: 10 milyon TL

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu: 10 milyon TL

- Şevket Sabancı: 10 milyon TL