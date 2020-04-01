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Milli Dayanışma Kampanyasına destek Batman'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek sürüyor.

01.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:12
Milli Dayanışma Kampanyasına destek Batman'dan destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek sürüyor.
Batman esnaf ve vatandaşlar kampanyaya SMS ile bağışta bulunarak katkı sağladı.

Vatandaşlardan Ekrem Demir, "Zaman birbirimize kenetlenme ve birbirimize yardım etme zamandır. İnşallah ülke olarak en kısa zamanda bu salgını da atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek veren esnaf Murat Işık ise "Hükümetimizin başlattığı kampanyaya karınca kararınca destek verdim ve inşallah destek vermeye devam edeceğim. Gün birlik ve beraberlik günüdür." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Batman, Güncel
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