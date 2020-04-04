Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi Bayburtlu yetiştirici 500 kiloluk düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk...

04.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:49
Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi
Bayburtlu yetiştirici 500 kiloluk düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
BAYBURT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk düvesini bağışlayarak destek verdi. Bayburt'un Bayırtepe Köyü'nde besicilikle uğraşan Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" isimli tosunlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, 500 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.
Yaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun." diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı. Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat katkı sunmasının herkes için güzel bir örnek olduğunu kaydeden Yaya, "Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı kampanyaya bizde bir düvemizi bağışlayarak destek olmak istedik. Türkiyem için, 'Biz bize yeteriz'e destek için böyle bir şey öngördük. Türk Milleti olarak birliğimizi, beraberliğimizi ülke olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bizim devletimiz gibi vatandaşına sahip çıkan, destek veren bir devlet bugüne kadar görmedim. Bunun için birlik olalım, beraber olalım. Her şey bizim için daha güzel olacak." dedi.
Yardımlarına bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Yaya, "Allah nasip ediyor, böyle yardımlarda bulunuyoruz. Biz bize yeteriz." diye konuştu.
Kovid-19'la mücadele çalışmaları için de mesaj veren Yaya, vatandaşlara yönelik evde kalmaları çağrısında bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de Yaya'yı ziyaret ederek gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Genel

Haberin Videosu :

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:41: Şanlıurfa'da vatandaşlara ücretsiz maske - Haberler 14:38: COVİD 19 hastasına stent takıldı - Haberler 14:38: Diyarbakır'da Korona virüsü fırsat bilerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Haberler 14:38: TBMM Başkanı Şentop, Alparslan Türkeş'i vefatının 23. yılında andı - Haberler 14:38: Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti - Haberler 13:23: Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü 13:22: Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haberler 11:08: 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler