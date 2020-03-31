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Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı. Açıklama sonrası Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları konuları merak edildi.

31.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:34
Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları

Cumhurbaşkanı , koronavirüsle mücadele toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Erdoğan konu kapsamında Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını ifade ederek Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı ve kampanyaya destek çağrısı yaptı. Peki Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları nelerdir? Milli Dayanışma Kampanyasına nedir?

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI NEDİR?

Milli Dayanışma Kampanyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavrüsle mücadeleye destek için başlattığı bağış kampanyasıdır.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI HESAP NUMARALARI

Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA KİMLER BAĞIŞ YAPTI?

Milli Dayanışma Kampanyasına il etapta bağış yaparak destek olanlar:

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

TOBB

Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı

MHP BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum." dedi.

SARAÇ VE YÖK ÜYELERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 maaşını bağışladı.

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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gündem, Ekonomi, Güncel
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