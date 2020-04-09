Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek, "Milli Dayanışma Kampanyasına yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile tam destek veriyoruz" dedi.

09.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:47
Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vererek, "Milli Dayanışma Kampanyasına yönetim kurulumuz ve üyelerimiz ile tam destek veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler büyüyor. Kampanyaya bir destekte Başkan Fuat Demir ve yönetim kurulu üyelerinden geldi. Korona virüsü nedeniyle internet üzerinden yaptıkları haftalık yönetim kurulu toplantısında konuşan Başkan Demir, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına tam destek verdikleri söyledi.

Demir, yönetim kurulu üyeleri ile internet üzerinden yaptığı haftalık toplantısında, "Bilindiği gibi hepimizi yakından ilgilendiren ve ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bizde üyelerimiz ile tam destek veriyoruz. Tarihimiz boyunca güne kadar milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Her nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında tarih boyunca yer almış necip bir milletiz. Bu günde aynı duyarlılıkla, aynı ruhla hem ülkemizdeki, hem Müslüman topraklarında yaşayan din kardeşlerimize destek olma zamanıdır. El ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Demir bu süreçte Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermekle beraber, yaklaşan Ramazan Ayı münasebetiyle de yaklaşık bin aileye nakdi yardım yapılması kararını aldıklarını bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fuat Demir, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:52: Doktor koronavirüsü yendi, işine döndü - Haber 18:51: Portakal kabuğuyla yaptığı korona maskesi şaşkına çevirdi - Haber 18:50: İpsala Sınır Kapısı'nda tırda 767 bin tıbbi maske ele geçirildi - Haber 18:50: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 18:48: Bursa'da koronavirüsü yenen hastalar, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:22: İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler