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Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir fırıncı esnafı Milli Dayanışma Kampanyası'na ücretsiz ekmekle destek verdi.

04.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Milli dayanışma kampanyasına ücretsiz ekmekle destek verdi
Mersin 'in Erdemli ilçesinde bir fırıncı esnafı Milli Dayanışma Kampanyası'na ücretsiz ekmekle destek verdi. Fırıncı esnafı, fırınının camına "Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir" yazılı afiş astı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler devam ediyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde de bir fırıncı esnafı kampanyaya ücretsiz ekmekle destek verdi. Tömük Mahallesi'ndeki fırının camına "Eğer tadını bilirsek, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir" yazarak ihtiyacı olanlar için ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Ücretsiz ekmek dağıtımına isteyen herkes imkanı ölçüsünde destek verebiliyor.

Fırının camındaki afişi görüp okuyanlar uygulamanın son derece yerinde olduğunu ve milli dayanışmaya sonuna kadar destek vereceklerini belirtiyor. Ekmek almaya geldiği fırının camındaki mesajdan etkilendiğini ifade eden vatandaşlardan Ali Köse, "Biz bize yeteriz kampanyası dahilinde, ihtiyaç sahipleri için fırınımız bir kampanya başlatmış. Biz de çorbada tuzumuz olsun diyerek ihtiyaç sahipleri için bir miktar ekmek bağışında bulunduk. Böyle bir kampanya başlatan fırınımıza, işletme sahibine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer işletmecilerde bunu örnek alarak, sayıları daha da çoğalır"dedi.

Fırın sorumlusu Yunus Balcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kampanyanın başlatılmasıyla birlikte kendilerinin de vatandaşlara destek olmak için bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

Balcı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, korona virüs sebebiyle işlerine gidemeyen, işlerinden olan insanımıza ücretsiz ekmek desteğinde bulunmaktayız. Şuan için işinden olan, işlerine gidemeyen ve ihtiyaç sahipleri bu uygulamadan faydalanabiliyor. Biz de, biz bize yeteriz Türkiyem, diyoruz" dedi.

"Hijyene dikkat ediyoruz"

Korona virüs önlemlerine harfiyen uyduklarını anlatan Balcı, "Hijyen kurallarına tamamen uyuyoruz. İşletmemizde ekmeği veren arkadaşımız farklıdır, ücreti alan arkadaşımız farklıdır. Hiçbir şekilde para ile ekmek arasında da bir temas bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir"

Esnaf tarafından hazırlanan fırının camındaki afişte ise şu ifadelere yer veriliyor:

"Korona virüs nedeniyle ve diğer sebeplerden işini kaybeden arkadaşlarımızın ekmek ihtiyacını firmamız ve siz değerli müşterilerimizle el ele verip ücretsiz karşılayalım. Eğer tadını bilirsek, ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir." - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Erdemli, Mersin, Güncel
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