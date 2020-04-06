Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Dayanışmada Ankara Sigorta da Var

Koronavirüs salgının etkilerini azaltmak ve birlik ve beraberliğimizin gücünü ortaya koymak için Cumhurbaşkanı Sayın R. Tayyip Erdoğan'ın yedi aylık maaşını vererek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından büyük destek geliyor.

06.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:34
ilandırMilli Dayanışmada Ankara Sigorta da Var

Vatandaşların da kısa mesajlarla destek olduğu kampanya #BizBizeYeteriz mesajında buluşuyor. Kampanyaya katılan köklü şirketlerden biri de 1936 yılında kurulan sigorta şirketi, Ankara Sigorta. Şirket, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılımını aşağıdaki mesajla duyurdu:

1936 yılından bu yana Türkiye'nin ve insanımızın güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayıldığı ilk günden itibaren değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık.

Mutluluğun sigortası Ankara Sigorta olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL ile destek veriyoruz.

Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zorlu günleri aşacağımıza inancımız tam. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Koronavirüs, Sigorta, Ankara, Advertorial
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› advertorial ››Milli Dayanışmada Ankara Sigorta da Var - Haberler

advertorial Manşet

Haberler

Son Dakika advertorial Haberleri

18:50: PTT ve Kamu Bankalarında sıra bekleyenlerin arasına bariyer konuldu - Haberler 18:47: Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi - Haberler 18:46: 5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına "kek" jesti - Haberler 18:45: Babasının cenazesine katılamadı, arkadaşları cenazeyi cep telefonundan izletti - Haberler 18:42: 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler