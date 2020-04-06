Milli Dayanışmada Ankara Sigorta da Var

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Vatandaşların da kısa mesajlarla destek olduğu kampanya #BizBizeYeteriz mesajında buluşuyor. Kampanyaya katılan köklü şirketlerden biri de 1936 yılında kurulan sigorta şirketi, Ankara Sigorta. Şirket, Milli Dayanışma Kampanyası'na katılımını aşağıdaki mesajla duyurdu:

1936 yılından bu yana Türkiye'nin ve insanımızın güvende hissetmesi için var gücümüzle çalıştık. Koronavirüs salgınının ülkemizde yayıldığı ilk günden itibaren değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gereken tedbirleri aldık.

Mutluluğun sigortası Ankara Sigorta olarak; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL ile destek veriyoruz.

Dayanışmanın gücü ve alınan tedbirler sayesinde millet olarak bu zorlu günleri aşacağımıza inancımız tam. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem