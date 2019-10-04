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Milli değerlere küfür eden kişi akıl sağlığı tespiti için hastaneye sevk edildi

SOSYAL medya hesabından paylaştığı bir videoda; Türkiye Cumhuriyeti'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür eden şüpheli O.K.'nin(17), çıkarıldığı mahkemece akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

04.10.2019 17:36Milli değerlere küfür eden kişi akıl sağlığı tespiti için hastaneye sevk edildi
SOSYAL medya hesabından paylaştığı bir videoda; Türkiye Cumhuriyeti'ne, dini değerlere ve şehitlere küfür eden şüpheli O.K.'nin(17), çıkarıldığı mahkemece akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınması için hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Şüpheli O.K. (17), babasının Sarıyer'deki evinde yakalanarak, Üsküdar'daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli O. K., İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Şüpheli O.K. çıkarıldığı savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli O.K., savcılığın talebi üzerine ceza ehliyeti olup olmadığının tespiti için rapor alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Şüpheli O.K., polis ekiplerince hastaneye götürüldü.


- İstanbul

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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