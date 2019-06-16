16.06.2019 17:12
Haberler»Spor » Haber

Milli diskci barajı geçti ay yıldızlı formayla Avrupa'da yarışacak

Milli diskci barajı geçti ay yıldızlı formayla Avrupa

Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu, Ankara'da yapılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecesini yaparak İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu, Ankara'da yapılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecesini yaparak İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 14 Haziran Cuma günü Ankara'da Naili Moran Atletizm pistinde olimpik deneme yarışları yapıldı. Zonguldaklı milli diksci Berke İnaloğlu 54 metre olan barajı 54.57 geçerek en iyi derecesini yaptı. Milli gülleci Berke İnaloğlu, yapmış olduğu bu dereceyle 11-14 Temmuz tarihleri arasında İsveç'te yapılacak U23 Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı forma altında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

"Hedef Avrupa Şampiyonluğu"

Milli diksci Berke İnaloğlu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Bunun karşılığını Ankara'da yağılan olimpik deneme yarışlarında en iyi derecemi yaparak milli forma altında ülkemi temsil etme hakkı kazandım. Bu başarı hepimizin hedef Avrupa Şampiyonluğui Bunun içinde sıkı bir şekilde çalışmalara devam edeceğim. Bana desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
İsveç, Ankara, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:11 Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "CHP'li ve HDP'li belediyelerde yaklaşık 14 bin kişi istifa ettirildi"
18:11 Ayvalık'ta efsane futbolcu Ali İhsan Erbil unutulmadı
18:11 Libya krizi için çözüm planı önerisi
18:10 Kargaları itfaiye ekibi kurtardı
18:10 ORTAK YAYININ YAPILACAĞI LÜTFÜ KIRDAR KONGRE MERKEZİ VE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
18:10 MUĞLA Yavru domuz kurtarıldı
18:10 MUĞLA Mavi turda kabusu yaşadılar