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Milli diskçi Berke İnaloğlu'nun en büyük destekçisi babası

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli diskçi Berke İnaloğlu, en büyük destekçisi olarak gördüğü babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

11.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:55
Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli diskçi Berke İnaloğlu, en büyük destekçisi olarak gördüğü babasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 8 yıl önce başladığı disk atmada kazandığı Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Balkan şampiyonlukları yaşayan milli sporcuya en büyük desteği, simit fırınında usta olan babası Erdal İnaloğlu veriyor.
Günde çift antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berke, ikamet ettiği 'ta sabah antrenmanının ardından, babasına yardım etmek için kendilerine ait simit fırınına gidiyor.
Buradaki işlerini tamamladıktan sonra tekrar spor salonuna giderek ikinci antrenmanını gerçekleştiren milli diskçi, yüksek tempodaki çalışmalarında kendisini yalnız bırakmayan babasıyla yeni başarılara imza atmak istiyor.
Berke: "Babam yanımda olduğu için daha iyi hissediyorum"
Berke İnaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük destekçisinin babası olduğunu söyledi.
Elde ettiği başarılarda babasının çok fazla payı bulunduğunu aktaran milli sporcu, "Üç yıldır babamla çalışıyoruz. Bazen yorulduğum, bırakmak istediğim zamanlarda emeklerini görüp, onun için çabalıyorum. Fiziksel anlamda bir yükleme yapabiliyoruz ama babam yanımda olduğu için mental anlamda daha iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım ve eksiğim yok. Başarılı bir şekilde çalışıyoruz ve yükselişteyiz." diye konuştu.
Hayatın sadece spordan ibaret olmadığına işaret eden Berke, fırınlarında elinden geldiğince babasına yardım ettiğini ve sorumluluk sahibi olmanın bireyi daha başarılı kıldığını dile getirdi.
Baba İnaloğlu: "Destek olmaya çalışıyorum"
Baba Erdal İnaloğlu, spora her zaman merak duyduğunu ve 8 yıl önce atletizmle ilgilenmeye başlayan oğlunun en büyük destekçisi olduğunu söyledi.
Bireysel sporların zorluğuna dikkati çeken İnaloğlu, "Şartlar ağır. Kullandığımız malzemeler yurt dışından geldiği için pahalı ama almamız da gerekiyor. Bu malzemeler olmasa zaten spor yapma şansı yok. İmkanlar ölçüsünde ve elimden geldiği kadar her türlü desteği vermeye çalışıyorum ki yaptığı işte başarılı olsun." şeklinde konuştu.
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) dereceleri geçildiğinde çocukların belli imkanlar elde ettiğini anlatan İnaloğlu, Zonguldak'ta bulunmaması nedeniyle TOHM derecelerini geçtikleri halde bu imkanlardan yararlanamadıklarını belirtti.
İnaloğlu, hayatlarını antrenman programına göre düzenlediklerini aktararak, "Bu aralar çift antrenman yapıyoruz. Antrenman durumuna göre sabah erkenden salona geliyoruz. Sonra duruma göre dükkanda bize yardım ediyor. Birlikte yeniden salona geçip, çalışmalarımızı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Milli diskçi Berke İnaloğlu'nun en büyük destekçisi babası

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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