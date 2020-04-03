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Milli diskçi çalışmalarını sürdürüyor

Korona virüs nedeniyle spor müsabakalarının iptal edilmesinin ardından milli diskçi Berke İnaloğlu, formunu korumak amacıyla çalışmalarına evde devam ediyor.

03.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
Milli diskçi çalışmalarını sürdürüyor
Korona virüs nedeniyle spor müsabakalarının iptal edilmesinin ardından milli diskçi Berke İnaloğlu, formunu korumak amacıyla çalışmalarına evde devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye 'de de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle spor müsabakaları iptal edildi. Zonguldaklı milli diskçi Berke İnaloğlu da diğer sporcular gibi çalışmalarını evde sürdürüyor. Milli sporcu yaptığı antrenmanlarla formunu koruyarak şampiyonalar başlayacakmış gibi hazır bir pozisyonda duruyor.

Berke İnaloğlu korona virüsün spor yapmalarına engel olmadığını söyleyerek, "Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle spor müsabakaları iptal oldu. Bizler de milli sporcular olarak maske ve eldivenle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama mümkün olduğunca çalışmalarımızı evde yapmaya çalışıyoruz. Korona virüs spor yapmamıza engel değil. Siz yeter ki spor yapmak isteyin. Biz güçlü bir devletiz. İnşallah bunun üstesinde de geleceğiz" diye konuştu. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Spor
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Haberler ›› Spor ››Milli diskçi çalışmalarını sürdürüyor - Spor
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