Milli dövüşçü uğur Özkaplan yeniden ringlere dönüyor
Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.
14.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:17
Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan, bir süredir uzak kaldığı ringlere yeniden dönme kararı aldı.
Yıllardır kafes dövüşünde büyük başarılara imza atan ancak bir süredir ringlerden uzak kalan milli dövüşçü Uğur Özkaplan, Avrupa 'nın en büyük MMA organizasyonu 'KSW'ye katılmak için Polonyalı bir şirketle anlaşma yaparak yeniden ringlere dönüyor.
Daha rakibi açıklanmayan Özkaplan, KSW'de büyük isimlere gözdağı vermeye başladı. 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışmasında 5 kez birinci seçilen Mariusz Pudzianowski de Uğur Özkaplan ile karşılaşmayı reddetti. Özkaplan'da bunun üzerine "Nereye kadar kaçacaksın" diye sorarak Pudzianowski ile karşılaşmak istediğini söyledi. - OSMANİYE
Yıllardır kafes dövüşünde büyük başarılara imza atan ancak bir süredir ringlerden uzak kalan milli dövüşçü Uğur Özkaplan, Avrupa 'nın en büyük MMA organizasyonu 'KSW'ye katılmak için Polonyalı bir şirketle anlaşma yaparak yeniden ringlere dönüyor.
Daha rakibi açıklanmayan Özkaplan, KSW'de büyük isimlere gözdağı vermeye başladı. 'Dünyanın En Güçlü Adamı' yarışmasında 5 kez birinci seçilen Mariusz Pudzianowski de Uğur Özkaplan ile karşılaşmayı reddetti. Özkaplan'da bunun üzerine "Nereye kadar kaçacaksın" diye sorarak Pudzianowski ile karşılaşmak istediğini söyledi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
Spor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak