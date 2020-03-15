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Milli drone savar, 3 kilometreden drone uçurmayacak

Türk savunma sanayisindeki "drone savar" üreticilerinden Harp Arge, daha önce uygulanmamış teknik çözümle 2,5 kilogram ağırlığında, 3 kilometreden "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiren yeni bir drone silahı geliştirdi.

15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
Milli drone savar, 3 kilometreden drone uçurmayacak
Türk savunma sanayisindeki "drone savar" üreticilerinden Harp Arge, daha önce uygulanmamış teknik çözümle 2,5 kilogram ağırlığında, 3 kilometreden "drone"ları çok kısa sürede etkisiz hale getiren yeni bir drone silahı geliştirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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