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Millî egemenliğin 100'üncü yılında genç tasarımcılar yarışıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı genç sanatçılar için görsel sanatlar alanında iki farklı yarışmalı sergi düzenleyecek.

24.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:07Millî egemenliğin 100'üncü yılında genç tasarımcılar yarışıyor

tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirilecek "Afiş Tasarım" ve "Güncel Sanat" yarışmalı sergileri TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına ithaf edilecek.

Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Hâkimiyet-i Millîye (Millî Egemenlik) konulu "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması" ile Türkiye'de güncel sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlenecek 'Coğrafya Kaderdir' konulu "Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması" için başvurular online olarak kabul edilecek.


Türkiye, Genç, Güncel

Kaynak: Bültenler

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