Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, İso ve İTO'yu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
, İstanbul Sanayi Odası
(İSO) ve İstanbul Ticaret Odası
'nı (İTO) ziyaret etti.
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, ziyaretlerinde, oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Özer, yaptığı açıklamada, 2023 vizyonunda okullarda kurulması hedeflenen "Mükemmelliyetçilik Merkezleri"nin ilerleyen günlerde İTO ve İSO ile imzalanacak çatı protokolle hayata geçirileceğini belirtti.
54 alanda belirlenen okulların özel proje ve program uygulayan okul kapsamına alınacağını ifade eden Özer, bu okulların özel sektörle eşleştirilmesinin sağlanarak istihdam odaklı bir anlayışın İstanbul'dan başlayarak Türkiye
'ye yayılmasını hedeflediklerini vurguladı.
Özer, bu okullarda özel sektörden uzmanların derse gireceğini ve üretim odaklı nitelikli insan gücü yetiştirileceğini ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İSO ile yürüttüğü "Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli" ve İTO ile yürüttüğü "Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli" hamilik projeleri ve diğer projelerle seçilen okulların ilgili alanlar bazında özellikle istihdam odaklı yaklaşımıyla güçlendirileceğini aktaran Özer, bunun mesleki ve teknik eğitimin toplumsal algısını yükselteceğini ve güçlü bir mesleki eğitim ile daha güçlü Türkiye yolculuğuna devam edileceğini kaydetti.