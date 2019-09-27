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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, Mardin'de

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Mardin'de temaslarda bulundu.

27.09.2019 12:28Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, Mardin'de
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Mardin'de temaslarda bulundu.
Safran beraberindeki heyet ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezini ziyaret etti, gençlere yönelik çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'dan bilgi aldı.
Bilgisayar, müzik, resim, dış politika atölyeleri ile Gençlik Radyo'da incelemelerde bulunan Safran'a, merkezin, gençlere yönelik yürüttüğü yurt dışı projeleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Projelerin gençlere katkısının büyük olduğunu ifade eden Safran, yeni projelerin gençlere yeni ufuklar açacağını belirtti.
7 bin güncel kitabın bulunduğu kütüphaneyi gezen Safran, burada sınavlara hazırlanan öğrencilere başarı diledi.

Mustafa Safran, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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