Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20.30'da açıklama yapacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
12.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:05
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ziya Selçuk, Ekonomi
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