Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi - Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı.

23.11.2019 22:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:51
Milli Eğitim Bakanı 'a Öğretmenler Günü hediyesi
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı. Programda Bakan Selçuk'a öğretmenler günü hediyesi takdim edildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirlen Öğretmenler Günü akşam yemeğine katıldı. Yemeğe katılan öğretmenlere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Zeynep Şahin Gür bir hediye takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 Kasım 2018 yılında Balıkesir'de bir okulun açılışına katıldığı sırada ıslık çalarken çekilen bir fotoğrafın portresi hediye edildi. Bakan Selçuk, portresini yapan ve öğretmenler günü hediyesi maksadıyla sunulan hediyeye teşekkür ederek ıslık çaldığı o anı anlattı. Selçuk, "Ben bir okula gittim. O okulda da okul bahçesinde bin kadar çocuğumuz beni karşıladı. Nasıl bir şenlik, duygu seli, duygu yoğunluğu var. Hepsi de uçarak yanıma gelmeye çalışıyorlar. Dikkatimi çekmek için müthiş bir ıslık seli oluştu. Bu ıslık seline karşılık verme ihtiyacı hissettim. Başladım ıslık çalmaya. Daha sonrasında 'Bakan ıslık çalar mı?' deniyor. Biz de beşeriz neticesinde. Çocukların ruhunun coşkusu bizim onlara ıslıkla eşlik etmemizi mecburiyete dönüştürdü. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Çocuklarımızın tabiatındaki hürmete dikkat çekmemiz gibi sanatın tabiatına da hürmet etmek gerekir. Ben öğretmenimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

Ziya Selçuk, Selçuk, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
23:08 Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi
23:07 Bakan Selçuk'tan "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımı
23:06 Hollanda'da 4 Türk'e kraliyet nişanı verildi
23:05 Bakan Yardımcısı Demircan: "Daha iyi günleri hep birlikte yaşayacağız"
23:05 Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
22:07 AK Parti'li Bülent Turan'dan Beştepe'ye giden CHP'li kriziyle ilgili açıklama: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:12:57