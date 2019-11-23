Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi - Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı.

23.11.2019 23:25 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:26
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler adına verilen akşam yemeğine katıldı. Programda Bakan Selçuk'a portresi hediye edildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü akşam yemeğine katıldı. Yemeğe katılan öğretmenlere hitap eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Zeynep Şahin Gür bir hediye takdim etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 1 Kasım 2018 yılında 'de bir okulun açılışına katıldığı sırada ıslık çalarken çekilen bir fotoğrafın portresi hediye edildi. Bakan Selçuk, portresini yapan ve öğretmenler günü hediyesi maksadıyla sunulan hediyeye teşekkür ederek ıslık çaldığı o anı anlattı. Selçuk, "Ben bir okula gittim. O okulda da okul bahçesinde bin kadar çocuğumuz beni karşıladı. Nasıl bir şenlik, duygu seli, duygu yoğunluğu var. Hepsi de uçarak yanıma gelmeye çalışıyorlar. Dikkatimi çekmek için müthiş bir ıslık seli oluştu. Bu ıslık seline karşılık verme ihtiyacı hissettim. Başladım ıslık çalmaya. Daha sonrasında 'Bakan ıslık çalar mı?' deniyor. Biz de beşeriz neticesinde. Çocukların ruhunun coşkusu bizim onlara ıslıkla eşlik etmemizi mecburiyete dönüştürdü. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyorum. Çocuklarımızın tabiatındaki hürmete dikkat çekmemiz gibi sanatın tabiatına da hürmet etmek gerekir. Ben öğretmenimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.
(Emin Kuvat - Erdinç Türkca/İHA)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Öğretmenler Günü hediyesi

Ziya Selçuk, Balıkesir, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:56 Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
00:52 Vali Civelek başkanlığında Kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
00:48 Çorum'daki trafik kazası
00:44 Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi (2)
00:44 Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
00:23 Öztürk Yılmaz'dan Beştepe'ye giden CHP'li tartışmalarıyla ilgili yorum: Bu olay CHP içerisinde yuvarlanmış FETÖ kumpasıdır
23:38 Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti
23:24 Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur
22:43 Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı
22:36 Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
24.11.2019 00:59:22