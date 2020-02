Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) çocuğa özel deneme sınavı yapılabildiğini belirterek, "Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye 'de." dedi.Selçuk, AA Editör Masası'na katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Öğretmen ve öğrenciler arasında iletişim kurmak amacıyla oluşturulan EBA'nın, 2023 vizyonu hedefleri doğrultusunda yenilendiği ve 10 Şubat'ta tanıtımının yapıldığı hatırlatılarak, "En önemli değişiklik de 11 ve 12'inci sınıflar için geliştirilen Akıllı Öneri Sistemi. Yeni EBA ve bu sistemin ayrıntılarını alabilir miyiz sizden?" sorusu üzerine Selçuk, bunun temelinde fırsat adaletinin yattığını söyledi.Türkiye'de köyde ya da şehirde, nerede yaşarsa yaşasın herkesin en iyi içerik ve imkana ücretsiz kavuşması gerektiğine işaret eden ve sistemin temelinde bu fırsat adaletinin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, konunun uzun yıllardır Milli Eğitim şuralarında konuşulduğunu anlattı.Teknoloji vasıtasıyla böyle bir imkanın bugün doğması, zamanın buna imkan vermesi sayesinde bunu yapabildiklerini ifade eden Selçuk, bunun sadece 11-12. sınıflara değil, öğrencilerin tamamına yönelik olduğunu bildirdi.Öğretmenlerle ilgili de bir eğitim platformu oluşturulduğunu dile getiren Selçuk, "Yani öğretmen eğitimi açısından da yeni bir dönem başlıyor. Bunu da çok önemsiyorum. Çünkü öğrenci eğitimi kadar öğretmenlere destek de çok önemli. Akıllı öneri sistemi, özellikle akademik destek dediğimiz kısım çok önemli." değerlendirmesini yaptı.Her öğrencinin kendi seviyesini belirlemesi ve seviyesine göre öneri almasının önemine dikkati çeken Selçuk, şöyle konuştu:"Mesela, ben bir seviye tespit sınavı alıyorum, ilgi testi alıyorum, rehberlikle ilgili bireysel bazı ipuçları alıyorum, sonra sistem bana diyor ki, 'senin ilgin şu alana, seviyen şu durumda, biz sana şu bölümleri önerdik.' Çocuk daha sonra çalışmaya başlıyor ve çalışma temposuna göre o tercihler otomatik değişiyor. Yani yavaş çalışıyorsa düşürülüyor puanlar, sıralama."Çocuğa özel deneme sınavıSistemde anlık takip yapıldığının altını çizen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir çocuk diyelim ki bir konuda sorun yaşıyor ve soruyu çözemiyor. Çözemediği sorunun neyle ilgili olduğunu akıllı sistem biliyor ve çocuğun önüne o soruyla ilgili bilmediği konunun hazır açıklamasını getiriyor. Otomatik olarak ekrana geliyor, çocuğun eksik olduğu yer. Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Yani 'senin ihtiyacın şu konularda. Şu konularda çok iyisin ama şu konularda zayıfsın.' Dolayısıyla genel bir anlatım, genel bir içerik, genel bir sınav yok. Her şey kişiye özel. Çocuğun sevdiği ekran bile Türkiye'nin her yerinden o renkte açılır. Bu kadar kişiselleştirilmiş bir sistem geldi. Bunun arkasında yatan akıllı sistem, yapay zeka, çocukların hangi konuyu, hangi derinlikte, nasıl öğrenmesi gerektiğini bireyselleştiriyor ve çocuğa hedef veriyor. Haftalık, aylık, yıllık hedef veriyor ve çocuğun o hedefi onaylamasını istiyor. Anne, babasına destek oluyor."Öğrencinin diğer öğrenciler arasındaki seviyesini görebilmesi için de ayrı bir destek sistemi bulunduğunu aktaran Selçuk, sistemin her bir konuya ilişkin her bir öğrencinin yeterliliğini saptadığını ve "Şu konuları çalışman lazım", "Basit düzeyde çalışman lazım", "İleri düzeyde çalışman lazım", "Daha çok zaman ayırman lazım", "Daha az zaman ayırman lazım", "Bunu atlayabilirsin, şu konuya geçmen lazım" gibi öneriler geliştirdiğini dile getirdi. Selçuk, "Otomatik olarak bir okulda, bir sınıfta veya bir ortamda herkese her şeyin eşit verildiği bir durum değil. Kişiye özel bir yapı ve bu dünyada 2-3 ülkede varsa bir tanesi Türkiye'de." ifadelerini kullandı.Türkiye'de ders anlatma konusunda çok yetkin öğretmenleri seçtiklerini belirten Selçuk, öğretmenlerden bütün derslerin video kütüphanesini oluşturmalarını istediklerini, böylece Türkiye'nin her yerindeki her öğrencinin istediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabileceğini anlattı. Her çocuğa 3 gigabayt hediye ettiklerini aktaran Selçuk, "Bu konularla ilgili seyrederse ücretsiz olarak 3 gigabaytlık bir hakkı, kotası var ve bütün konuları istediği kadar tekrar ederek izleyebilir, çalışabilir." dedi."Dünyada örneği yok"Kişiye özel test oluşturulduğunu, böylece zamanın boşa harcanmasının önüne geçildiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Dünyada ulusal düzeyde benim bildiğim yok. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bazı çalışmalar bir kaç yerde var ama ulusal düzeyde herkese bunu ücretsiz erişim sağlayarak yapabilmek Türkiye'de." diye konuştu.Selçuk, her öğrencinin bundan faydalanabileceğini, ikinci dönemden itibaren öğrencilerin sıralarına şifrelerin bulunduğu çıkartmaların yapıştırıldığını aktardı.Deprem yaşanan Elazığ'da üniversiteye ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler bulunduğunu hatırlatan Selçuk, "Bunların boş durması söz konusu değil. Özel gruplar, özel mekanlar oluşturup bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini, hem grup olarak sınıfta öğretmen desteğinde hem de bireysel olarak yazılım, video desteğiyle sağlayabiliyoruz ve günlük olarak takip edebiliyoruz." dedi.Sistemde sadece sınava hazırlıkla ilgili öğeler bulunmadığını, on binlerce video, animasyon, çizgi film, ders desteği, öğretmen eğitimleri için ücretsiz sertifikalar da yer aldığını belirten Selçuk, "Öğretmenimiz 'masal anlatıcılığı, robotik, siber güvenlik konusunda sertifika almak istiyorum' diyebilir. Bütün bunlarla ilgili de bir ortam var. Bunlar da öğretmenlerimize ücretsiz ve her veli buna bu şekilde ulaşabilir." ifadelerini kullandı.20 bin öğretmen ataması yapılacakAA Editör Masası'na katılacağının duyurulmasının ardından, sosyal medyadaki yorumların neredeyse tamamında ek atama beklentisinin yer aldığının belirtilmesi üzerine de Ziya Selçuk, şunları kaydetti:"Gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar, bir beklentileri var işle ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarfediyoruz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek. 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten herkes biliyor, belli dönemleri var yıl içerisinde. Süreç başlatılacak ve bu uygun dönem içerisinde de bu yıl içerisinde tekrar bir 20 bin ek atama daha var. Bugün ilk bahar. Cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım. Bu arada ekonomide özellikle 2019 üçüncü çeyrekten itibaren ortaya çıkan gelişmelerden dolayı -aslında 20 bin ile sınırlıydı- fakat bu iyileşmenin neticesinde 20 bin ek daha geldi ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü öğretmenlerimizin bu konudaki beklentilerini biliyoruz ve bu konuyla ilgili çalışmamız devam ediyor."Atamalar için yıl içinde iki dönem bulunduğunu, bu dönemi bütün öğretmen adaylarının bildiğini belirten Bakan Selçuk, "Çok uzun zamandır beklenen bir şeydi, müjdeyi burada vermiş olduk." dedi.(Sürecek)