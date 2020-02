Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.Selçuk, AA Editör Masası'na katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu. Elazığ 'da meydana gelen depremin ardından Bakanlık olarak yürütülen çalışmalar, okullardaki hasar durumuna ilişkin soru üzerine ilgili tüm Bakanların depremin yaşandığı ilk gün bölgede olduğunu anımsattı.Beslenme, barınma, psikososyal destek, fiziksel ihtiyaçları ve sağlık ihtiyaçları noktasında çalışmaların hızla koordine edildiğini, anlık bir ulaşım sağlandığını, vatandaşlarla görüşüldüğünü anlatan Selçuk, devletin büyük bir kararlılıkla ilk günden itibaren sahada olmasının önemine vurgu yaptı.Selçuk, dakikalarla söylenebilecek bir süre içerisinde kurumların bölgeye ulaşmasının, vatandaşların bu tip olaylarda devletin hızlı müdahale edeceğine yönelik güveni de güçlendirdiğini söyledi."Elazığ'da 30 civarında okul binamızda eğitim yapılmamasına karar verildi"Bakan Selçuk, eğitim alanında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte küçük çocukların rehabilitasyonu, sosyal, psikolojik desteği ile ilgili de ciddi tedbir alındığını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak şöyle bir yönümüz de var, okullarımız barınma yeri haline geldi. Yani orada beslenme, gece konaklamakla ilgili tedbirler alındı, ihtiyaçlar oluşturuldu. Okul bahçelerine çadırlar kuruldu." diye konuştu.Japonya'da da okulların toplanma alanı olduğunu ve Türkiye'de bu kültürün oturduğunu gördüklerini aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ekiplerimiz tarafından bütün okullarımız gece yarısından itibaren denetlenmek üzere ziyaret edildi. Hangi okulumuzda ne var ne yok aynı gün sabah bununla ilgili ön notlar ortaya kondu. Netice itibarıyla Elazığ'da 30 civarında okul binamız hasarlı olduğu için o okullarımızda eğitim yapılmamasına karar verdik. Güzel olan taraf şu, hemen bu binaların nasıl, nereye yapılacağı, kimler tarafından ne şekilde yapılacağının da birkaç gün içinde çözümlenmiş olması bizi rahatlattı.""Pazar günü ekibimizle beraber Elazığ'da olacağım"Bu noktada yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) akademik destek sisteminin lise ve üniversite giriş sınavlarıyla ilgili çocukların ihtiyacı olan çalışma ortamını, desteği, kaynağı sağladığını söyleyen Selçuk, çocuklara rehberlik yapacak öğretmenlerin de ayarlandığını kaydetti.Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz de oraya gitmek, destek olmak istiyoruz diyen o kadar çok gönüllü öğretmen var ki. Psikolojik danışmanlarımız, branş öğretmenlerimizden binlerce talep geldi. Akademik destek programı da bu çocuklarımıza özel olarak sunuldu. İnternet altyapısı gibi her şey halledildi. Önümüzdeki pazar günü ekibimizle beraber Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşme yapacağız. Çocuklarınızla ilgili bu tedbirleri aldık ama başka isteğiniz var mıdır, neler yapabiliriz, ne tür eksiklikler var diyeceğiz. Bunları yerinde tekrar tespit edip, pazartesi günü de okulları açacağız.""11 bin öğrencimiz bazı okullarla ilişkilendirildi"Bakan Selçuk, "Toplam 11 bin öğrencimiz bazı okullarla da ilişkilendirildi. Her bir öğrencimiz için de kişisel tedbir alındı. Hiçbir sıkıntı yok demek doğru değil, önemli olan sıkıntıyı çözmemiz. Onları da çözmüş olmanın rahatlığı içindeyiz. Konteyner kentte konaklayacak öğrenci ve ailelerimiz olacak. Onlarla ilgili de tedbirler devam ediyor, orada da biz ortam oluşturuyoruz. Ayrıca 500 gönüllü öğretmenimiz hala çalışmalara devam ediyor." dedi.Psikososyal destek çalışmalarına ilişkin de Selçuk, "20 bin öğrencimize ve vatandaşımıza ihtiyaç belirttikleri ya da biz ihtiyaç gördüğümüz için psikososyal destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.Bakan Selçuk'tan velilere LGS kontenjanı müjdesiMilli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Bu yıl 1 milyon 600 binin üzerinde öğrenci sınava katılacak. Sınavla girilecek okulların kapasiteleriyle ilgili bir artış söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:"İkinci bir müjdeyi daha verelim. Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var, 'Geçen sene yaklaşık 120 bin civarında öğrenci, sınavla alan okullara yerleştirildi fakat bu sene öğrenci sayısı arttı. Bu 120 bin öğrenci devam ettiğinde öğrencilerin stresi artıyor ve 'biz o 120 binin içine nasıl gireceğiz.' Bu işin müjde tarafı şu, biz 120 bin olarak bakmıyoruz, yüzde 10 civarında olarak bakıyoruz. Yani öğrencinin sınavla alınacak kısmının yüzdelik dilimi önemli. Yani okullarımızda 120 bin kişilik kontenjan var, dolayısıyla yine 120 bin kişi alacağız diye bir bakış açımız yok. Geçen sene yüzde 10 civarında aldıysak, bu sene de bütün öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız.""Her türlü tedbir alınıyor"Bakan Selçuk, merkezi sınava katılacak öğrenciler ve velilere, "Velilerimiz, öğrencilerimiz strese girmesinler. Biz bununla ilgili en az bir senedir çalışıyoruz. Okul okul, mahalle mahalle, ilçe ilçe... Sayın Valilerimizle de beraber her bir ilçe, il müdürümüzle defalarca toplantılar yapıp, sınıf sınıf çalışmalar yapıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınıyor, merak etmesinler." çağrısını yaptı.Böylelikle velilerde asıl stres oluşturan "Acaba bu yüzde 10 olmazsa yine geçen seneki gibi olursa" faktörünün ortadan kaldırıldığını, kontenjanların oranının yüzde 10 civarında olacağını vurgulayan Bakan Selçuk, LGS kontenjanlarına ilişkin, "Biz çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz. Rahat olsunlar onlar için de kontenjan oluşturduk." dedi.(Sürecek)