Milli Eğitim Bakanı Selçuk Afyonkarahisar'da (2)

HAYIRSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar ziyareti kapsamında bir restoranda milli eğitime destek sağlayan hayırseverlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiği hayırseverlere belge takdim etti. Belge takdim törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve hayırseverler katıldı. Bakan Selçuk ayağındaki rahatsızlıktan dolayı programın yapılacağı yere, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in hediye ettiği bastonla geldi. Bastondan güç alarak yürüyen Bakan Selçuk, hayırseverlerle yakından ilgilendi.

'EĞİTİM DEDİĞİMİZ ŞEY BÜTÜNSEL KOMPLE BİR KURUM'

Programda konuşan Bakan Selçuk, "Geçen haftalarda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ile beraber Dolmabahçe Sarayı'nda 140 kadar iş insanımızla bir araya geldik. Tasarım-Beceri Atölyeleri dediğimiz, eğitim sistemimizin bir şekilde sıçrama tahtası olacak bir atölye yaklaşımını, iş yaklaşımını, üretme yaklaşımını içine derz ettiğimiz bir projemiz var. Bizim çocuklarımız sadece A, B, C, D yazarak kağıt üzerinde bir eğitim görme deneyimi yaşıyor. Eğitim dediğimiz şey bütünsel komple bir kurum. Bir çocuk şahsiyet terbiyesi almazsa, duygu terbiyesi almazsa, aletlerle uğraşarak fiziksel bir terfi almazsa, sanatla uğraşarak, sporla uğraşarak bir kişilik geliştirme terbiyesi almazsa tek yanlı yetişmiş olur. İşte bu atölyeler marifetiyle çocuklarımızın bütünsel olarak yetişmesine hizmet etmek istiyoruz" dedi.

'ÇİN'DEKİ LİSELERDEKİ DERSLERİN BİRÇOĞU ÜNİVERSİTELERİMİZDE YOK'

Dünyada çok farklı bir eğitim sisteminin cereyan ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Bizim daha geleneksel olan eğitim sistemini de dönüştürmemiz ve dünyayla yarışacak hale getirmememiz lazım. Basit bir örnek vereyim. Bugün Çin'deki liselerdeki derslerin birçoğu bizim üniversitelerimizde yok. Mesela Çin'deki üstün zekalı dahi sayısı Türkiye'nin nüfusu kadar neredeyse. Yani kimlerle yarışıyoruz, nasıl bir rekabet var onu anlatmak için bu misali veriyorum" diye konuştu.

'KİMİNLE YARIŞIYORUZ, NASIL YARIŞIYORUZ'

Türkiye'de öğrenciye harcadıkları paranın 1000 dolar civarında olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz elimizden geldiği kadar genel bütçeden eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu katkının daha yüksek olması lazım. Şöyle düşünün OECD ülkeleri dediğimiz ülkelerin öğrenci başına harcadığı para 6 bin 900 dolar civarında ortalama. Bazı ülkeler öğrenci başına 15 bin dolar, 20 bin dolar harcıyor. Mesela İsviçre 21 bin dolar harcıyor, Finlandiya 12 bin dolar harcıyor, İngiltere 14 bin dolar harcıyor. Bu farkı düşünürseniz ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Yani kiminle yarışıyoruz, nasıl yarışıyoruz. Efendim dünyadaki eğitim sistemleri şöyle iyi, böyle iyi, tamam. Onların da zafiyetleri var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ama sizlerin desteğinin maddi olmanın ötesinde manevi bir tabiatı var. Özellikle tasarım- beceri atölyelerinin ki her okulda 5 tane olmasını istiyoruz. Yaklaşık 100-150 bin TL arasında bir okulun tasarım-beceri atölyesi maliyeti var. Bunlar olduğunda o okulun bütün doğasının değiştiğini ve çocukların eğitiminin uluslararası standartlara yaklaştığını göreceğiz. O bakımdan bu kadar üsteleyip vurgu yapıyoruz."

'EĞİTİM ZAYIFSA EKONOMİ ZAYIFTIR'

Eğitim zayıfsa ekonominin de zayıf olabileceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'da bugünkü birikimi, sosyal birikimi düşünürseniz Afyonkarahisar tıpkı bugün uçağın tam kalkışa hazır olduğu noktada ne diyor pilotlar, take-off. Yani tam sıçrama aşaması diyorlar. Afyonkarahisar tam böyle sıçrama aşamasındadır. ya yeni bir vizyonla yeni bir paradigmayla farklı bir üretim farklı bir ticaret, farklı bir eğitim modeline doğru geçeriz. ya da bu mevcut geleneksel uğraşımızla devam edip 3'ü 4 yaparız, 4'ü 5 yaparız. Fakat artık dünyadaki artışlar aritmetik artışlar değil. Geometrik artış bile değil. Üçsel dediğimiz artış. Yani katlana katlana giden bir artış. Dünya ile yarışabilmek için de eğitimsiz olmaz. Eğitim zayıfsa ekonomi zayıftır. Ekonomi zayıfsa demokrasi de zayıftır. Bu anlamda bizim yapmamız gereken şey eğitimi demokrasimizle ekonomimizle bütünleştirip hep birlikte bir yere doğru gitmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde birtakım zorluklar olabilir, problemlerimiz olabilir ama biz şikayet makamı değiliz. Biz çözüm üretme makamıyız."

Konuşmaların ardından hayırseverlere belgeleri takdim edildi.