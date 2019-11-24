Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti - Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle beraber Anıtkabir'i ziyaret etti.

24.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:39Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle beraber 'i ziyaret etti.

'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öncülüğündeki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Milli Eğitim Bakanlığı" yazan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra öğretmenlerle beraber Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Bakan Selçuk deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenleri Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında milletimizle beraber hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız. Milletimizin bize bahşetmiş olduğu bu yüce görevi, milletimiz ve tüm insanlık için ilim ışığında sürdürmeye, tüm gayret ve gücümüzle devan edeceğiz. Yeni nesli öğrenimin her aşamasında verimli, etkili, başarılı kılmak için süratle gerekli bilgi ve tecrübelerle donatma bilincindeyiz. Cumhuriyetimizin bizlerden aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür fertler beklediğinin idrakindeyiz. Gücümüzü yüce milletimizin ve aziz şahsınızın tarihe damga vuran kararlılığından almaktayız. Ruhunuz şad olsun." - ANKARA

Ziya Selçuk, Anıtkabir, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37 Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
12:37 Öğrenciler 24 Kasım yazılı koreografi oluşturdu, öğretmenler şarkı söyledi
12:36 Batman'da şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi
12:36 Her 10 hastadan biri KOAH tanısı alıyor
12:31 Kocasinan'ın gönüllüsü projesiyle ulaşılmadık ihtiyaç sahibi kalmıyor
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
14:03 Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
24.11.2019 12:38:51