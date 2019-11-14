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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. "

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz.

14.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:35Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı : " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. "
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu yıl ilk defa 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatil hakkında bilgiler verdi. Bakan Selçuk, " Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz" dedi.
Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı videoda,
"Sevgili velilerimiz; Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr' internet adresinden görebilirsiniz" dedi.
Ara tatil ne zaman başlıyor?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarından sonra ilk ara tatile girecek.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 Kasım'da yapacak.

Ziya Selçuk, Selçuk, Genel

Kaynak: İHA

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