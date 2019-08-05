Haberler» Güncel» Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu'ya geldi.

05.08.2019 15:40 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da yapacağı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Bolu'ya geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Aladağ Gençlik Kampı'na gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, burada yaz boyunca kamp yapan Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Bolu Valiliğine geldi.

Bakan Selçuk, gün boyunca AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyaretine, Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları toplantısına, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile akşam yemeğine katılacak. - BOLU

Ziya Selçuk, Selçuk, Sabah, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:45   Trump: Yalan haberler öfke ortamını tetikleyip saldırılara sebep oluyor
15:45   Genç tenisçiler sertifikalarını aldı
15:45   MEZARLIKTAKİ BARAKA YANDI
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına maaş müjdesi
15:45   Mesire alanlarında unutulan malzemelerin sahipleri aranıyor
15:45   Derecik'te PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
15:44   İsveç'te dilenmek artık paralı