Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak,"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak,"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ziya Selçuk, Ekonomi
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