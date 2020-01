Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , "( Elazığ ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak." dedi.Bakan Selçuk, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında okulların durumuna ilişkin soru üzerine Selçuk, "Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ile oradaki okullarımızın durumu ve okullarımızda barınma, yemek hizmetleri gibi çalışmaların ne şekilde olduğu ve bir eksiklik olup olmadığı, okullarımızdaki hasar tespit çalışmalarının valilik nezdinde sürdürülen çalışmaları ve çocuklarımıza yönelik olarak ne tür bir psikososyal destek çalışması yürütülmesi konusunda bir genel çerçeve belirlendi." açıklamasında bulundu.Daha önce yapılan çalışmalar kapsamında, velilere dağıtılmak üzere hazırlanan çalışmaların da olduğu bilgisini paylaşan Selçuk, "Çocuklarımızın destek çalışmalarında kullanılacak ve okullara dağıtılacak olan bilgi-belge, doküman ve broşürlerin dağıtımı sağlandı. Elazığ'da 415, Malatya'da ise 846 okulumuz var. Özellikle bu okullarımızda çalışan rehber öğretmenlerin tamamı daha önceden afet eğitimi aldığı için gönüllü öğretmenlerinizden başlamak üzere hemen o saatten itibaren yardım için geldiler." dedi.Selçuk, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle velilerin bilgilendirildiğini ve etkin bir çalışma sürdürüldüğünü belirterek, alanının PDR olması dolayısıyla, üniversitedeki akademisyen ve alanında uzman olan eğitimcilerin deprem sonrasında öğrenci ve velilere destek verdiğini vurguladı.Bu çalışmalar kapsamında yapılanları paylaşan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Depremde daha çok korkan ve riskli olan çocuklarımızdan başlamak üzere, rehabilitasyon çalışması başladı ve küçük gruplar halinde veya bireysel psikolojik görüşmeler şeklinde de devam etti. Oyun terapi alanında çalışmalar, gruplar oluşturularak hayata geçirildi. Bütün bunların amacı, çocukları yargılamadan dinlemek, onların duygularını anlamaya çalışmak ve onların korkularını ve gerçekten ne hissediyorsa korkularını anlamaya çalışıp, onun gerektirdiği oyun ve rehabilitasyon ortamını sağlamak temek amacımızdı."" 'Okul Tabanlı Afet Eğitim Çalışması' hala devam ediyor"Deprem anında ve sonrasında çocukların psikolojisiyle ilgili bir çalışmanın olup olmadığı yönündeki soru üzerine 2018 yılında başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitim Çalışması projesini anımsatan Bakan Selçuk, "Bunu Japonya'da ve Türkiye'de kuruluşlarla ortak yürütüyor ve AFAD ile de çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 19 bin civarındaki yönetici ve öğretmenimize yüz yüze ve uzaktan öğretim ile Okul Tabanlı Afet Eğitim Çalışması semineri yaptık. Çalıştay ve seminerler sonrasında da eğitimi alan arkadaşlarımız, diğer öğretmen ve velilerin eğitimini sağlamaya çalışıyorlar. Bu çalışmamız hala devam ediyor." dedi.Selçuk, yarıyıl tatilinde binaların risk analizinin yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:"(Elazığ) Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bir yıkım şeklinde değil, ciddi çatlaklar biçiminde. Okullarla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra güçlendirme çalışması ihtiyacı olan okullarımızın da hazırlanması konusunda Valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Bu okulların okul açıldığında eğitime hazır olup olmadığı konusunda birkaç güne kadar net bilgi çıkacak. Bunu genel, yüzeysel bir değerlendirme değil de gerçekten çok derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Bu nedenle de ilgili uzmanlar özellikle şehir dışından gelen ekipler, okullarımızın durumunu tek tek, isim isim belirledi ve bizde bu okulların isimleri olan ve 'bu riskli' diyebileceğimiz okullarla ilgili de çalışmalar başlamış vaziyette. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."Selçuk, eğitim-öğretimin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olma ihtimali yönündeki soruya ise, "Bizim için önemli olan okullarımızın çocuklarımız için güvenli olup-olmadığıdır. Biz gerekirse erteleriz de gerekirse hemen başlayabiliriz de ama bunun için somut kanıta ihtiyacımız var bu kanıtı toplama işlemleri devam ediyor. Şimdi de okullar tatil yapılacak veya ertelenecek gibi bir şey söylemek çok doğru değil, burada Valiliğin yapacağı açıklamayı beklemekte fayda var." ifadelerini kullandı."Çocuklara yönelik oyun ve etkinlik içeren el kitapları çıkardık""Deprem eğitimi ile ilgili öğrencilere yönelik çalışmalar var mı?" sorusuna ilişkin Bakan Selçuk, hem öğretmenlere hem öğrencilere hem de velilere yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini söyledi.Aralık ayı verilerine göre 136 öğretmenin deprem eğitimi aldığını belirten Selçuk, "Bu öğretmenlerimiz aynı zamanda velilerimize yönelik eğitimler de düzenliyorlar. Çocuklara yönelik oyun ve etkinlik içeren el kitapları, veli el kitabı ve öğretmenlerimiz için uygulama el kitabı çıkardık. Bütün bunlara internetten doğrudan ulaşılabilir. bakanlığın internet sitesinde ilan edilmiş durumda. Bir aile herhangi bir şekilde afet eğitimi ile ilgili veya depremle ilgili ne tür tedbirler alması gerektiği konusunda bilgilenmek istiyorsa biz zaten doğrudan ulaşıyoruz. Ama eğer internetten bakmak istiyorsa böyle bir imkanımız da var." diye konuştu.Selçuk, Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattında afet ve deprem konusunda özel donatılmış rehberlik araştırma merkezlerinin olduğu söyledi.Deprem ve afet konusunda uzman kişilerle donatılmış bu merkezlerde çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Selçuk, "Biz önceden Kuzey Anadolu Fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattında bulunan 11 şehir bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra ihtiyaç olur diye şimdiden hazırlıyoruz. Paketlerimiz, kitaplarımız, yayınlarımız, dokümanlarımız var. Afet eğitimi konusunda video kütüphanemiz var. Bunları da çocuklarımızla paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.Deprem bölgesine destek için giden öğretmenlerle ilgili soruyu Selçuk, şu şekilde yanıtladı:"Hem Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hem Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda hem de Türk Psikolojik Derneğinin koordinasyonunda bir oluşum söz konusu. Bir talep olduğunda bu merkeze yönlendiriyoruz. Üniversitelerden akademisyenler de var. Sadece yüzlerce rehber öğretmenin gönüllü desteğinin dışında. İhtiyaç duyduğumuz yerde davet ediyoruz ama şu anda o bölgedeki psikososyal destek eğitimi vermeyi bilen, bunun sertifikasını almış olan öğretmen sayımız yeterince var.""Bakanlık olarak önceliğimiz güçlendirilmesi gereken okulları bir an önce güçlendirmek"Deprem bölgesine yaptığı ziyaret sırasında çocuklarla neler paylaştığına dair soruya Selçuk, "İlk hissettiğim, çocukların fiziksel olarak daha yakın olmaya çalışmaları, sarılmak istemeleri ve beraber bir şeyler yapma arzularını çok güçlü buldum." şeklinde yanıtladı.Çocuklarla grup çalışmaları yaptıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:"Çocuklar inanılmaz bir şekilde katılım gösteriyorlar. O grubu gören diğer çocuklar da oraya gelmeye başladı. Grubun halkası genişlemeye başladı. Grup içinde çok deneyimli olan arkadaşlar bir kaç dakika içinde yeni organizasyonlar yaptılar. Çocukların rehabilitasyonu için uğraşırken ben kendimin rehabilite olduğumu hissettim. Onlara yardımcı olmak onlarla beraber olmak, duygularını, korkularını paylaşmak ve onlara güvende olduklarını hissettirmek çok değerli. Buna gerçekten ihtiyaçları var. Arkadaşlarımız hala orada bu rehabilitasyonlar gün boyu sürüyor. Aynı zamanda velilere yönelik de bu çalışmalar sürüyor. Öğretmen evlerimiz açık, orada da hizmetler sürüyor. Bu bakımdan içim rahat. İhtiyaç halinde her türlü olanağımız söz konusu."Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının ülke genelinde depremle ilgili ne gibi tedbirler alacağına ilişkin ise şunları söyledi:"Bakanlık olarak önceliğimiz güçlendirilmesi gereken okulları bir an önce güçlendirmek. İstanbul ve başka yerlerde birçok okulumuzu yıkıyoruz. Okul yıkımları elbette bazı sorunlara yol açıyor ama rapor var ve biz o okulu yıkmak zorundayız. Fakat çok kısa süre içinde yeni okullar yapıyoruz. Bu, işin fiziksel tarafı. Psikososyal destek tarafına gelince, öğretmen eğitimi, yüzbinlerce veli eğitimi bunlarla ilgili çizgi filmler, animasyonlar, TRT ile iş birliği ve kendi portalımız. Afet tabanlı okul eğitimi meselesi aslında bizim oldukça iyi olduğumuz bir alan. Bu hafta Japonya'da bir uluslararası dernekte 20 öğretmenimiz daha ileri bir eğitim alıyor. Tüm bunları çocuklarımızın ve velilerimizin bu konudaki farkındalıklarını arttırmak istiyoruz."