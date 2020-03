Milli Eğitim Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen eski Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntülere yönelik, bunun gözden kaçan bir hata olduğunu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.Bakan Selçuk, Haber Global'in canlı yayınında eğitim alanındaki yeni tip koronavirüs tedbirleri ve uzaktan eğitim sürecinin ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtladı.Velilerin, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girmekte zorlandıklarına ilişkin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Selçuk, çocukların konu tekrarı veya öğretmenleriyle iletişim kurmak için EBA'ya girmesinden dolayı yoğunluğun oluşabileceğini ve bunun beklenen bir durum olduğunu ifade etti.Eğitimin asıl TRT EBA TV üzerinden olduğunu, EBA'nın konu tekrarı ve iletişim için kullanılacağını vurgulayan Selçuk, yoğunluğu engellemek için saatlerin sınıflara göre ayrıldığını anımsattı.Selçuk, "Dünyanın hiçbir ülkesinde 18 milyon öğrenciyi aynı anda online yapabilecek bir sistem yok. Bu, Türkiye'de de Avrupa Birliği ülkelerinde de yok. Bunu baştan bildiğimiz için televizyon kanalıyla yapmak istedik. Hemen arkasından da Eğitim Bilişim Ağı'nın kapasitesini birkaç kat artırdık. Saat düzenlemesiyle de bu yoğunluğun önüne geçeceğiz." diye konuştu."Bir haftada üç kanal kurup, bunun içeriklerini oluşturup bütün ülkenin ihtiyacını bu bağlamda giderebilmek gerçekten bizim için büyük bir proje." ifadesini kullanan Selçuk, ekip arkadaşlarına, TRT ve TÜRKSAT'a teşekkürlerini iletti.İnceleme başlatıldıBakan Selçuk, bazı hataların da bu süreçte yaşanabileceğine işaret ederek, "100 tane iş yapıyoruz, 99'u çok güzel gidiyor. Bir tanesinde bir problem, hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?' Milli Eğitim Bakanlığının bu projede çalışan ekibine böylesi bir işi bu kadar sürede başarabildikleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.Sürece binlerce gönüllü öğretmenin katkı sağladığını aktaran Selçuk, "Böyle güzel bir topluma hizmet projesini, 'hata yaptınız' biçiminde ele almak çok insaflı değil." dedi.Selçuk, dün uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen eski Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntüler hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:"Ben bu işe 'Ziya öğretmen' olarak, pedagojik olarak bakıyorum. Bu mesele, bizim o günkü konumuzla yani dersle ilgili de değil. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağıyla ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller ya da öğrencilere yararlı olabilecek sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Bu içerikler konulurken, tabii süre çok dar olduğu için bütün ekip gece yarılarına kadar çalışıyoruz. O arada isimlendirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı şunu ister mi; bir hafta, 10 günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek için kendi kendimize bir zarar vermeyi herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık zaten."Selçuk, yapılan hatanın neden kaynaklandığına yönelik bir başka soruya karşılık, "Gece yarılarına kadar uzayan çalışma sırasında bir içerik yerine yanlışlıkla başka bir içerik konuluyor. Ekiplerimiz, kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Bunu projenin tamamını kötüleyecek şekilde ele almak doğru değil." dedi.İnceleme sürecinin hukuksal bir konu olduğuna ve sürecinin beklenmesi gerektiğine dikkati çeken Selçuk, "Kasıt olduğu konusunda bir görüşünüz var mı?" sorusunu, "Eğitimciler olarak, bu meseleye tamamen eğitsel olarak bakarız. Yani hani 'kim ne yaptı, nasıl yaptı', bu tür bir yargı doğru değil. Hukuksal incelemeye bakmak lazım." sözleriyle cevapladı.Okulların ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine de Selçuk, Bilim Kurulu ile istişare halinde olduklarının altını çizerek, "Yarın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda zaten bir değerlendirme yapılır." ifadelerini kullandı.Değerlendirmelerin veriye dayalı olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, somut göstergelere bakılarak karar verileceğini belirtti.Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez binasında da önlemler alındığını, girişten itibaren bütün evrakların, dezenfeksiyon sürecinden geçtiğini, kişilerin ateşlerinin ölçüldüğünü ve meslek liselerinde yapılan tek kullanımlık maskelerin verildiğini aktaran Selçuk, "Meslek liselerimize çok teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında bu süreç inanılmaz bir üretime dönüştü. Bu üretim sonucunda da meslek lisesi hayatın içerisine girdi. Biz, cihaz, dezenfeksiyon malzemeleri, tek kullanımlık giysiler, cerrahi maskeler üretiyoruz. Meslek liseleri tam da yapması gerekeni yapıyor." diye konuştu."Toplantıları dijital olanakları kullanarak yapıyoruz"Maske kullanıp kullanmadığının sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Ortama bağlı, her yerde her zaman kullanmıyorum, duruma bağlı olarak kullanıyorum. Çok çok acil olmadıkça yüz yüze toplantılarınızı artık yapmıyoruz. Ama muhakkak surette dijital olanakları kullanarak, toplantılarınızı yapıyoruz. Ama bazen muhakkak surette yüz yüze toplantı da gerekiyor o zaman da belirli aralıklarla oturarak, maske takarak, tokalaşmayarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Selçuk, personelin evden çalışmasıyla ilgili olanakları da hazırladıklarını söyledi."Hiç sınav olmaması söz konusu mu?" sorusu üzerine Selçuk, "Elbette, çocukların yerleşmesiyle ilgili bir sınav yapacağız. Ama bu sınavın tarihi de tümüyle duruma bağlı. Sınıf geçme ile ilgili de hukukçular çalışıyorlar. Bir dönemden notları var, ikinci dönemle ilgili duruma bakacağız. Bu senaryoların hepsi masada ve çözümleri de hazır merak etmesinler." şeklinde konuştu.Sınavların ertelemek gibi bir niyetleri olmadığını, ancak koşullara göre de tedbirleri alacaklarını vurgulayan Selçuk, sınav senesinde olan 8 ve 12'nci sınıftaki öğrencilere televizyonu ve EBA'yı takip etmeleri önerisinde bulundu.Ücretli öğretmenlere ilişkin soru üzerine de Selçuk, mevzuata göre ders verilmeden ücretli öğretmene ödeme yapılamayacağını anımsattı. Ancak istisnai bir durumun söz konusu olduğunu belirten Selçuk, derslere ilişkin telafi yapacaklarını anımsatarak, "Mesela telafiler yazın olsa, telafi programını kim verecek, yazın derse girmeyen ücretli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler verecek. Yani her şekilde bu tür sorunlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz, teknik ekipler çalışıyor." dedi.Özel okullardaki dersler telafi edilecek"Özel okula giden öğrenciler, ücret ödemeyi sürdürecek mi?" sorusunu üzerine Milli Eğitim Bakanı Selçuk, özel okullarda yapılmayan derslerin tamamının telafi olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.Selçuk, şöyle devam etti:"Bu ay verilmeyen dersler başka bir zaman diliminde muhakkak surette yapılacak. 'Yani bu dersler iptal yapılmayacak dolayısıyla konu boşa düştü' diye bir şey söz konusu değil. Bütün özel okulların temsilcileri ile de zaman zaman toplantılar yapıyoruz, görüşüyoruz. Velilerimiz, endişe etmesinler, bu telafileri yapacak olan öğretmenlerimiz yine bu okullardaki öğretmenlerimiz. O yüzden, bu ay yapılmamış ama daha sonraki ay telafi edilecek yani her şekilde bu ders yapılacak.""Atamalarla ilgili süreç hep belli bir süre alır""18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnamesi ne zaman çıkacak?" sorusuna ise Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneğinde bu atamalarla ilgili süreç hep belli bir süre alır. Bu dönemde de bunun bir süreci var fakat şu anda bir belirsizlik var. Okul açık mı, değil mi? Ne kadar süre olacak? Bu belirsizlik nedeniyle bu günlerde verilecek kararlara bağlı olarak bu takvim üstünde de çalışacağız." yanıtını verdi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin ek öğretmen atamasının ne zaman yapılacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Mevcut atamayı bir yola koyalım hemen arkasından onunla ilgili de çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA