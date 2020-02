Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA ve Akademik Destek Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) ilişkin, "Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor." dedi.

Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda yenilenen Dijital Eğitim Platformu Eğitim Bilişim Ağı ve Akademik Destek Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, nitelikli eğitime ulaşmanın adaletin temeli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda dijital eğitim platformu olan EBA'nın temelinin atıldığını anımsatan Selçuk, uygulamanın yeniden uluslararası standartlarda dönüştürülmesi, içeriğinin zenginleştirilmesi ve oyunlaştırma içeriğinin getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Selçuk, EBA'da yapılan yenilikle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kişiselleştirmeye geçildi, ara yüz tümüyle yenilendi. Her bir çocuğun kendine özgü sayfası, takvimi, ilerleme hızı, mevcut dersleri, soruları, konuları kendisine özel bir şekilde yapılabiliyor. Bu ne demek? Her bir öğrencimizin kişisel olarak ihtiyaçlarını, bireysel olarak karşılayabiliyoruz artık. Tüm içeriklerin yenilenmesi ayrı bir önem taşıyor. Bütün animasyon, grafiklerin, soruların, tekniklerin, videoların binlercesini bir arada görme imkanımız var. 'Ben şu konuyu anlamadım' dediğin de neyi anlamak istiyorsa onun defalarca animasyon, video, öğretmen anlatımları, şekiller, grafiklerle anlatıldığı bir şeyden söz ediyoruz. Bu şekilde bir anlatım, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her öğrencinin hizmetinde."

Selçuk, öğrencilere yönelik çalışma takibi ve kişiselleştirilmiş eksik kapatma içeriğinin de bulunduğunu bildirerek, "Bir başka içerik, sosyal ve akademik birikim. Bütün öğrencilerimiz Türkiye'nin neresine giderse gitsin, hangi ilimizden hangi ile yerleşirse yerleşsin, her bir çocuğumuzun portfolyosunda onun bütün özellikleri, geçmiş hikayesi yer alacak ve buna göre de rehberlik modelleri ortaya çıkacak." diye konuştu.

Öğrencilere özel puan ve arma sistemi

EBA'da yer alan oyunlaştırma içeriğini anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir başka içerik oyunlaştırma. Bu aslında dünya için de yeni bir şey. Sadece Türkiye için yeni bir şey değil. Bu oyunlaştırma çerçevesinde öğrencilerimizin belirli puan ve arma sistemleriyle motivasyonlarının artırılmasını da hedefliyoruz. Öğrenciler hangi konuyu ne şekilde yaparsa, nereye ulaşırsa, hangi başarıyı gösterirse bunun tescillenmesi anlamında birtakım armalar, kullanıcılara ilişkin özellikler ortaya koyabiliyoruz. Her bir öğrencimiz için de bu bireysel olarak yer alıyor. Bir başka şey, basılı kitaptan kare kodlarla kolay erişim. Kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse o konunun kare kodundan oraya erişim sağlaması söz konusu oldu. Çünkü erişimin her yerde olması bakımından bize biraz imkan sağlıyor."

Öğretmenlerin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi için portal

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sürekli ve sürdürülebilir gelişimi açısından bütün bilgilere ulaşabileceği sistemin oluşturulmaya çalışıldığına değinerek, "Sürekli ve sürdürülebilir eğitimi her ilçe düzeyinde kuracağımız ki başladık kurmaya, öğretmen destek noktalarıyla fiziksel ortam açısından da ortaya koyacağız. Bütün ilçeler Ankara'da bir merkezde akademik bir portalda bulaşacaklar ve bu portalda bütün meslektaşlarım kendi ihtiyaç duydukları konularda destekleri, öğretmen destek noktalarından alabilecek. Kendi birikimlerini de oraya verebilecekler." şeklinde konuştu.

EBA'nın yenilenen sistemi için bütün öğrencilere kolay erişebilme imkanı sağlandığına dikkati çeken Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Her bir öğrencimize bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Bu erişim imkanı çok kritik. Öğrenci çalışırken buna para ödememeli. Her bir öğrencimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun, telefon çeksin yeter. Bu kadar basit. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. İşin özeti, eğitimde fırsat adaleti. 'Benim imkanım, ortamım, fırsatım, mekanım, öğretmenim ve erişme imkanım yok'. Çok basitçe var. Bunu sağlamış olduk. Fırsat adaletiyle Türkiye'de okullardaki öğrencilerimizin buna erişmesiyle ilgili altyapıyı kurmuş olduk. Bu benim hayallerimden biriydi, buna ulaşmış olmak çok önemli."

Ziya Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi ve EBA'nın yeni sistemine ilişkin deneyimleme alanını ziyaret etti.

Kaynak: AA