Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB...
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
12.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:28
Milli Eğitim BakanlığıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.(2)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB...
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Ziya Selçuk, Güncel
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