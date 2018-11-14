Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitim Hep Kontrol Edilen Bir Alana Dönüştü"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığında düzenlenen toplantıda üniversite rektörleri ve eğitim fakültesi dekanları ile bir araya geldi.
"Eğitim altyapımız yapısal olarak değişmedi Türkiye
'de. Eğitimin çeşitli ideolojik nedenlerle veya rejim konusundaki bazı endişelerle sürekli kontrol altında, bir form içerisinde tutuluyor olması eğitimin kendi tabiatı ve seyri üzerinde devam etmesi hususunu zorlaştırdı. ve eğitim hep kontrol edilen bir alana dönüştü"
"Eğer biz veri konusunda gerekli altyapıyı kurarsak, bu sadece yazılımsal bir altyapı değil, bir zihniyet altyapısı, bir kültür altyapısı gerekiyor veriyi kullanmak konusunda, o zaman bizim Milli Eğitim Bakanlığında bir karar destek sistemi oluşturma olasılığımız çıkar. ve politika geliştiriken bu politikaları niye geliştirdiğimizin nicel ve nitel unsurları ortaya çıkar"
Yükseköğretim Kurulu,Ziya Selçuk
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22