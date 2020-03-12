Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yapacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
12.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:38
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin detaylarına ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin basın açıklaması yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un açıklaması saat 20.30'da başlayacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel
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