Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." dedi.Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararların teknik detaylarını paylaştı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Özel okulların durumunun sorulması üzerine Selçuk, tatil tedbirinin, çocukların okullarda toplu bulunmasının engellenmesi amacıyla alındığını belirterek, dünyanın birçok ülkesinde, ülke çapında okulların çok uzun süre tatil edilmesinin söz konusu olduğu bir dönemde elbette özel okullardaki öğrencilerin de bu durumla birebir karşılaşacaklarını söyledi.Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ana sınıflar ve kreşler için de aynı şey (tatil) söz konusu." dedi."Bütün toplumun desteğini bekliyoruz""Bu tatilde özellikle çalışan velilerin çocuklara kimin bakacağı konusunda endişeleri var. Bu konu Külliye'deki toplantıda gündeme geldi mi?" sorusu üzerine, Selçuk, konunun, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde tüm ülkeyi etkilediğini vurguladı.Ziya Selçuk, "Daha önce ara tatillerle ilgili velilerin gösterdiği hassasiyet ve çocukların hastalanmamaları, sağlıkları için, bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür bir çalışma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçtan dolayı da bu uygulamaya geçmek durumunda kaldık. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Uzaktan eğitim süresinin daha sonra uzatılıp uzatılmayacağına ve durumun sınavları etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya karşılık Selçuk, şöyle devam etti:"Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. A, B, C senaryosu olursa öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir ve onların olumsuz etkilenmemesi için ne türlü tedbirleri alırız, bu konuyla ilgili bütün paketimiz hazır. Bu paketi Külliye'deki toplantıda sunma imkanımız oldu. Duruma göre, Bilim Kurulunun ulusal ölçekte tavsiyeleri var, bu Kurula da danışarak, diğer hususları da dikkate alarak zamanı geldiğinde bu konularla ilgili açıklamalar yaparız." şeklinde konuştu.EBA Akademik Destek'in özel okullara açılması konusuna bakılacakÖzel okula giden öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olup olmadıkları sorusu üzerine Selçuk, EBA Akademik Destek Programı'na özel okuldaki sadece 11-12. sınıfların dahil olmadığını, diğer sınıfların tamamının buradan eğitim alabileceklerini belirterek, "O konuyla ilgili de ne yapabiliriz bir bakalım." diye konuştu.Selçuk, özel eğitim kurumlarına ilişkin bir başka soruya da "Tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife, onlar da bu işin içinde." yanıtını verdi.Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecekMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süresince öğretmenlerin okula gidip gitmeyecekleri sorusu üzerine, olağan uygulamada okul tatilken öğretmenlerin okullarda bulunduklarını hatırlattı. Selçuk, "Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." diye konuştu."Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var"Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim için yeni bir kanal mı olacak, mevcut kanallar üzerinden mi yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Uzaktan eğitim, mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden olacak, öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı, bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu, mevcut kanalların içine araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde."Bununla ilgili çok ayrıntılı teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:"Ama uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7/24 mü yarım gün mü? Nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz, ayrıntısını paylaşacağız.""Uzaktan eğitimde öğretmenleri tarafından denetim mekanizması olacak mı?" sorusuna Selçuk, "Bunlar, çok teknik ayrıntı. Çalıştık ödevimizi. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme." yanıtını verdi.Selçuk, "Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre maaş alıyorlar. Bu durumda nasıl maaş alacaklar? Bir yardım mı olacak?" sorusunu yanıtlarken, bu konuların bürokratik ayrıntılar olduğunu belirterek, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerin alınacağını bildirdi.Bir başka soruya karşılık da Ziya Selçuk, pazar günü öğretmenler için ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına ilişkin sürecin büyük ölçüde tamamlandığı için iptalinin söz konusu olmadığını kaydetti.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Özellikle memur velilere bir idari izin verilmesi konusu toplantıda konuşuldu mu?" sorusu üzerine, "Şu anda o tür bir açıklama yok." ifadesini kullandı.(Bitti)

Kaynak: AA