Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum' - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalındaki tartışmalı görüntülere ilişkin, "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara...

23.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:13
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalındaki tartışmalı görüntülere ilişkin, "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV kanalında bugün gösterilen etkinlik saati görüntüleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, özellikle ders videolarını merkeze alarak çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, görüntüleri kendisinin de onaylamadığını bildirdi. Görüntülerle ilgili Selçuk, "Bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ben ve ekibim büyük bir gayretle çalıştık. Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettik. Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

Kırmızı ışıklar 'evde kal' dedi - Haberler Manisa polisinin korona virüs mesaisi - Haberler Kapalıçarşı korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı - Haberler Narenciye paketleme tesisinde yangın - Haberler Yaşlı kadın yasağa rağmen otobüse binmek için dakikalarca direndi - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler
Loading