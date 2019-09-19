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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19.09.2019 13:45Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Gaziler Günü'nü de unutmadı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98'inci yıl dönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı paylaşıma gazilerin Türk bayrağı altında selam durduğu bir görsel de ekledi. Selçuk, kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin cesareti, vatan sevgisi ve vakarı önünde şükranla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Kaynak: İHA

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