Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençlerle Tenis Oynadı

Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk
, Tokat
'a gerçekleştirdiği ziyarette Karşıyaka
Ortaokulu'nda bir dizi etkinliğe katıldı.
Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı
, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer
, AK Parti
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Tenis
İl Temsilcisi Hasan Kılıç
'ın da kendisine eşlik ettiği programda okul bahçesinde tenis oynayan Bakan Selçuk
, çocuklarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Sporu her fırsatta destekleyen Bakan Selçuk, okuldaki tasarım atölyesinin açılışını yaptıktan sonra öğretmen ve öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.
- Tokat
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Kaynak: DHA