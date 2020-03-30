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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle telekonferansla toplantı yaptı.

30.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:40
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gönüllü destek istedi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürüyle telekonferansla toplantı yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede Selçuk, okul müdürü ve öğretmenlerden büyüklerin evde kalması için gönüllü destek istedi.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında hasta sayısının kontrol altına alınması noktasında önemli olduğu vurgulanan Selçuk, "İçinde bulunduğumuz dönemde 65 yaşını aşmış büyüklerimizin evlerinden çıkmamaları konusunda okul müdürü ve öğretmenler de gönüllü sorumluluk üstleniyor" dedi. Bu noktada eğitim camiasının gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, Bilim Kurulu tarafından salgının büyümemesi için kritik olduğu vurgulanan bugünlerde 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve evde kalmaya ikna edilmelerinin sağlanması noktasında yeni bir çalışma olduğunu paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleri ile telekonferansla toplantı yaptı. Öğretmenlerden ve eğitim yöneticilerinden öğrencilerin ve toplumun yararına faaliyetlerde yer almak için görevlendirilmeleri yönünde çok sayıda talep aldıklarını belirten Bakan Selçuk, eğitimcilere ülkece geçirdiğimiz bu zor günlerde ortaya koydukları sorumluluk yaklaşımı için teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve alandaki uzmanların Covid-19 salgınının kontrol altına alınması konusunda önümüzdeki 2 haftanın önemine dikkat çektiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu dönemde özellikle 65 yaşını aşmış büyüklerimizin evden çıkmamalarına destek için yapılan çalışmaların ülke çapında sistemli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.
Bakan Selçuk, okul müdürlerinin muhtarlarla iletişim kurarak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğretmenlerimizin büyüklerimizle konuşarak evde kalmalarına destek olmalarının sağlanacağını belirtti. Her ilde salgınla ilgili işlevsel bir kriz masası kurulduğunu belirten Selçuk, bu yapıların Ankara ile sürekli irtibatta olduğunu ifade etti.
Bakan Selçuk, il milli eğitim müdürleri ile yaptığı toplantıda uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak okulla ilgili motivasyonu korumak için yapılan çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Bakan Selçuk, üretimleriyle topluma destek olan meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine il müdürleri aracılığıyla bir kez daha teşekkürlerini iletti.
(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel
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