Haberler » Güncel » Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hayırseverlerle bir araya geldi - Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hayırseverlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'daki hayırseverlerle buluştu.

09.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:42
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'daki hayırseverlerle buluştu.
Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk daha sonra, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde öğretmenlerle buluştu.
Selçuk'a burada Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanları ile milletvekilleri eşlik etti.
Daha sonra Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hayırseverlerle bir araya geldi

Sivil Toplum Kuruluşu, Ziya Selçuk, Selçuk, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 21:54:13