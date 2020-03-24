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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İnceleme başlattık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili, "Bu gözden kaçan bir hata.

24.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:07
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İnceleme başlattık

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili, "Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık" dedi.

Bakan Selçuk, özel bir kanalda katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soru üzerine, konuya 'Ziya öğretmen' olarak pedagojik yönden baktığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bu mesele, bizim o günkü konumuzla yani dersle ilgili de değil. Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağıyla ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller ya da öğrencilere yararlı olabilecek sanatsal, sportif içerikler konuluyor. Bu içerikler konulurken tabii süre çok dar olduğu için bütün ekip gece yarılarına kadar çalışıyoruz. O arada isimlendirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı şunu ister mi; dünya çapında bir proje yapıyor, bir hafta, 10 günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek için kendi kendimize bir zarar vermeyi herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık zaten" dedi.

'HATA OLMUŞ'

Bakan Selçuk, hatanın nereden kaynaklandığına ilişkin soru üzerine, "Şimdi bu ekip, öylesine hummalı bir çalışma içerisinde ki, benim kişisel olarak tek tek haftalarca izlemem mümkün değil. 'Bakan niye bakmadı' sorusunun yanıtı olarak söylüyorum. Ama çerçeve olarak neyi nasıl yapacağız ile ilgili arkadaşlarımız yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan çalışma sırasında bir içerik yerine yanlışlıkla başka bir içerik konuluyor. Bizim ekiplerimiz kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Bunu projenin tamamını kötüleyecek şekilde ele almak doğru değil" diye konuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

Bakan Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ilişkin soru üzerine, "Yarın Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda zaten bir değerlendirme yapılır. Önemli olan bu değerlendirmenin veliye dayalı olarak yapılması. Yani bizim kişisel görüşümüzle, 'açalım' ya da 'açmayalım' diyeceğimiz bir şey değil. Somut göstergelere bakacağız ve karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'VELİLERİMİZ ENDİŞE ETMESİNLER'

Bakan Selçuk, özel okullarda bu ay verilmeyen derslerin başka zaman diliminde muhakkak yapılacağını söyleyerek, "'Bu dersler iptal yapılmayacak, dolayısıyla konu boşa düştü' diye bir şey söz konusu değil. Bütün özel okulların temsilcileri ile de zaman zaman toplantılar yapıyoruz görüşüyoruz. Velilerimiz endişe etmesinler, bu telafileri yapacak olan öğretmenlerimiz yine bu okullardaki öğretmenlerimiz. O yüzden, bu ay yapılmamış ama daha sonraki ay telafi edilecek yani her şekilde bu ders yapılacak" ifadelelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Güncel

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