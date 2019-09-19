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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yla görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul etti.

19.09.2019 12:03
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul etti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC'ye gelen Selçuk, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı makamında ziyaret etti.
Bakan Selçuk'a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyet eşlik etti.
Sabah saatlerinde Ercan Havalimanı'na gelen Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Başçeri tarafından karşılandı. Selçuk, havalimanında Ankara'ya hareket etmek için bekleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile de bir süre sohbet etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yla görüştü

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Kaynak: AA

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