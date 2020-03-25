Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi.

25.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:24
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi kararını aldıklarını bildirdi.
Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir toplantıya başladıklarını aktardı.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantıda Bilim Kurulu ile meselenin etraflıca ele alındığını belirten Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti ve ihtiyaç içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu." dedi.
Yaşanan sürecin dünya tarihinde ilk kez karşılaşılan bir mesele ve problem olduğuna dikkati çeken Selçuk, bu konuya Bakanlık olarak pedagojik açıdan baktıklarını, önceliğin de çocukların sağlığı olduğunu vurguladı.
Selçuk, eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları dünyadaki belli başlı ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalıştıklarına işaret ederek, televizyonlar üzerinden uzaktan eğitime başladıklarını anımsattı.
"Eğitsel ihtiyaçların telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız"
Bakan Selçuk, "Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili." diye konuştu.
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün bu çalışmalara baktığımızda, eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Fakat bütün vatandaşlarımızın, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde bir eksik bırakmadan, bu bir maraton koşusudur, bu yolculuğu, koşuyu yürüteceğiz. Kimsenin gereğini yapacağımızdan hiçbir endişesi olmasın.
Bu çerçevede Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız."
Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat, ihtiyaçlar ve sınavlarla ilgili hususlara ilişkin de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumunun da söz konusu olacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda da bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün bu boyutları da dikkate alan çalışmalarımız artacak."
(Sürecek)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Koronavirüs, Selçuk, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Haberler
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 683 kişi öldü
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı kritik eşiği aştı
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi Haberler
Yoğun bakımda korona tedavisi gören kaç hasta var? Bakan sayıyı verdi
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Haberler
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

21:00: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u "basit bir grip" olarak nitelendirdi - Haber 20:59: Sağlık Bakanı Koca: "Kimisi geçen aydan olan, kimisi alkol alan kimisi de bayılan. Bu hastalık... - Haber 20:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı - Haber 20:56: Sarıkamış'ta kar yağışı - Haber 20:55: Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var - Haber 20:10: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı - Haber 20:06: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler