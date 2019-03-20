Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Malatya'daki Sergiye Görüntülü Bağlandı

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da açılan sergiye telefonla görüntülü bağlandı.Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde, mesleki teknik eğitimde farkındalık etkinliği kapsamında Hologram Teknolojileri Sergisi açıldı.Bakan Selçuk, serginin açılışına telefonla görüntülü olarak bağlanarak öğretmen ve öğrencileri selamladı.Serginin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, "Meslek okullarımızı çok önemsiyoruz. Okullarımız çok değerli, bizim için çok değerlisiniz. Meslek okullarına yatırımlar, çalışmalar yapıyoruz. Bizim için önceliklisiniz." diye konuştu.Açılışa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.23 Mart'a kadar açık kalacak sergide, öğrenciler tarafından yapılan hologram teknolojileri, akıllı ev sistemleri, drone, harita teknolojileri, temizlik ve soğutma gibi birçok ürün sergileniyor.