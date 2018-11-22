Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Mesleki Eğitim Bizim Son Derece Önemsediğimiz Bir Alan"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi
'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı. (4)
Selçuk: "Mesleki eğitim bizim vizyon dokümanında son derece önemsediğimiz ve hemen bu aylarda bile büyük atılımlar yapmaya başladığımız bir alan"
Selçuk: "Mesleki eğitimdeki 9 ve 10'uncu sınıflardaki çok teorik dersleri 12'nci sınıfa doğru kaydırıp iş başında öğretim ve üretimle öğretim kavramı konusunda da uygulamamız başladı"
Selçuk: "Bunu ilkokulda da yapmak istiyoruz. Bu amaçla yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de tasarım beceri atölyeleri"
Hacettepe Üniversitesi,Beytepe Kongre Merkezi,Selçuk,Ziya Selçuk
22 Kasım 2018 Perşembe 17:45