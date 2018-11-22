22 Kasım 2018, 17:45
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Mesleki Eğitim Bizim Son Derece Önemsediğimiz Bir Alan"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hacettepe Konferansları'na katıldı. (4)

Selçuk: "Mesleki eğitim bizim vizyon dokümanında son derece önemsediğimiz ve hemen bu aylarda bile büyük atılımlar yapmaya başladığımız bir alan"

Selçuk: "Mesleki eğitimdeki 9 ve 10'uncu sınıflardaki çok teorik dersleri 12'nci sınıfa doğru kaydırıp iş başında öğretim ve üretimle öğretim kavramı konusunda da uygulamamız başladı"

Selçuk: "Bunu ilkokulda da yapmak istiyoruz. Bu amaçla yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de tasarım beceri atölyeleri" Hacettepe Üniversitesi,Beytepe Kongre Merkezi,Selçuk,Ziya Selçuk
22 Kasım 2018 Perşembe 17:45