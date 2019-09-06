Haberler» Güncel» Haber

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi'nde

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk'a ziyareti sırasında Belediye Başkanı Rasim Arı'da eşlik etti.

06.09.2019 14:40 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli üniversitesi'nde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin bu yıl yüzde 95 oranında tercih edildiğini yeni kurulan üniversiteler arasında tercih edilen üniversitelerin başında geldiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise Rektör Bağlı'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken üniversitenin hatıra defterini imzaladı.

Bakan Selçuk'un üniversite ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve protokol üyeleri eşlik etti.


Ziya Selçuk, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
16:14   Türkiye şehitlerini anıyor
16:14   Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul Gazi ve Kayı aşireti yapıyordu
16:13   Urla'da oyuk festivali başladı
16:13   Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)
16:13   Okul önlerinde tek sigara satan işyerlerine operasyon
16:13   Avukat Ali Kızılay: "Yargı reformları iyi fakat uygulamada yetersiz"
16:12   Diyarbakır'da ailelerin, hdp önündeki eylemi sürüyor (2)