28.06.2019 21:31
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Niğde'de

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Niğde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Niğde 'de hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle görüştü.
"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katılmak üzere Niğde'ye gelen Bakan Selçuk, AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.
Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle akşam yemeğinde buluştu.
Bakan Selçuk, basına kapalı yemekte, eğitime katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: AA
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